Американские эксперты рассказали о преимуществах йоги для беременных
Специалисты из США назвали главные преимущества, которые дает йога беременным женщина. Соответствующий материал опубликован на официальном сайте клиники Майо.
Отмечается, что один из важнейших бонусов йоги при беременности – безопасное растяжение мышц, а это очень важно при росте брюшной полости к поздним срокам беременности. Перинатальная йога, утверждают эксперты, помогает укрепить тело в области тазового дна и снять боли в течение всего срока беременности. К несомненным преимуществам таких практик специалисты также относят минимизацию негативных явлений вроде тошноты, дискомфорта в области поясницы, головных болей, туннельного синдрома или одышки. Также к положительным моментам йоги относят заметное улучшение кровообращения, которое позволяет лучше насыщать все органы кислородом – это будет полезным не только для женщины, но и для ее будущего ребенка.
Также сообщается, что йога помогает существенно снизить вероятность возникновения депрессии, с чем нередко сталкиваются женщины в "положении". Наконец, йога, по заверению американских экспертов, способствует рождению здорового ребенка. Подтверждают это и исследования, по итогам которых было установлено, что женщины, занимавшиеся характерными упражнениями, реже сталкивались с рождением детей с недобором веса или преждевременными родами.
Отмечается, что один из важнейших бонусов йоги при беременности – безопасное растяжение мышц, а это очень важно при росте брюшной полости к поздним срокам беременности. Перинатальная йога, утверждают эксперты, помогает укрепить тело в области тазового дна и снять боли в течение всего срока беременности. К несомненным преимуществам таких практик специалисты также относят минимизацию негативных явлений вроде тошноты, дискомфорта в области поясницы, головных болей, туннельного синдрома или одышки. Также к положительным моментам йоги относят заметное улучшение кровообращения, которое позволяет лучше насыщать все органы кислородом – это будет полезным не только для женщины, но и для ее будущего ребенка.
Также сообщается, что йога помогает существенно снизить вероятность возникновения депрессии, с чем нередко сталкиваются женщины в "положении". Наконец, йога, по заверению американских экспертов, способствует рождению здорового ребенка. Подтверждают это и исследования, по итогам которых было установлено, что женщины, занимавшиеся характерными упражнениями, реже сталкивались с рождением детей с недобором веса или преждевременными родами.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Вчера, 23:40