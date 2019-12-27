Американские эксперты рассказали о преимуществах йоги для беременных





Отмечается, что один из важнейших бонусов йоги при беременности – безопасное растяжение мышц, а это очень важно при росте брюшной полости к поздним срокам беременности. Перинатальная йога, утверждают эксперты, помогает укрепить тело в области тазового дна и снять боли в течение всего срока беременности. К несомненным преимуществам таких практик специалисты также относят минимизацию негативных явлений вроде тошноты, дискомфорта в области поясницы, головных болей, туннельного синдрома или одышки. Также к положительным моментам йоги относят заметное улучшение кровообращения, которое позволяет лучше насыщать все органы кислородом – это будет полезным не только для женщины, но и для ее будущего ребенка.Также сообщается, что йога помогает существенно снизить вероятность возникновения депрессии, с чем нередко сталкиваются женщины в "положении". Наконец, йога, по заверению американских экспертов, способствует рождению здорового ребенка. Подтверждают это и исследования, по итогам которых было установлено, что женщины, занимавшиеся характерными упражнениями, реже сталкивались с рождением детей с недобором веса или преждевременными родами.