Пилоты американских истребителей получат биосенсорные костюмы





Командование авиации ВМС Соединенных Штатов недавно опубликовало заявку на получение подробных данных о «тканях с функцией физиологического контроля» для создания «одежды с биодатчиками, которые пригодны для эксплуатации в условиях морской авиации». Военные таким образом собираются получить в свое распоряжение эластичный материал, способный сильно растянуться без повреждений и вернуться в исходную форму. Кроме того, подчеркивается, что материал должен обладать высокой устойчивостью к нагреванию и являться достаточно комфортным для кожи человека.Также отмечается, что биосенсорная одежда уже применяется в некоторых иных отраслях, в частности в профессиональном спорте. Речь идет о ткани с датчиками, которые передают данные на специальные переносные устройства.