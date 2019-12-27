«Неубиваемый» смартфон Doogee S68 Pro с емкой АКБ поступил в продажу





«Неубиваемый» смартфон Doogee S68 Pro обладает защитой по стандарту IP69K и IP68, кроме того, устройство соответствует требованиям военного образца MIL-STD-810G. В его корпусе использованы металл, резина и пластик, что позволяет легко выдержать падения на твердые поверхности. При этом, данная модель имеет в своем распоряжении то, что прежде не было ни в одном другом «неубиваемом» смартфоне. К примеру, здесь есть обратная беспроводная зарядка, которая позволяет восполнять заряд других устройств, поддерживающих эту функцию. Оснащается смартфон 5,9-дюймовым дисплеем и работает под управлением 8-ядерного SoC Helio P70 от MediaTek. Из коробки пользователю доступны 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти.Основная камера в новинке тройная с максимальным разрешением 21 Мп. Впереди присутствует и фронтальный 16-мегапиксельный модуль. Пока устройство доступно лишь на китайском рынке по цене, эквивалентной 16 тысячам российских рублей.