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«Буду любить себя сильнее»: Елена Валюшкина показала «честное» фото

Еще по прежним постам Елены Валюшкиной в соцсети было понятно, что актриса способна постоять за себя и дать хейтерам отпор. При этом сама она не перестает утверждать, насколько важно принимать себя, как есть, и даже показывает это на собственном примере. Недавно звезда продемонстрировала поклонникам «честное» фото без обработки и фильтров.
«Буду любить себя сильнее»: Елена Валюшкина показала «честное» фото

Эту публикацию артистка сопроводила мотивационной речью, обращенной к подписчикам. «Фото без фильтров, как любят писать продвинутые пользователи. Честно. И я даю себе слово при свидетелях, что буду любить себя сильнее. Не только для себя, но и для детей. Люблю смотреть на красивых, ухоженных, опрятных людей. Важно не запускать себя, но самое главное, что у вас есть, – это вы», - гласит запись Валюшкиной.

В своем следующем посте знаменитость также отметила, что не может понять фразу «вам это не к возрасту». По словам Валюшкиной, она в своем теле любит все, а потому всегда «готова зажигать».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:05

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