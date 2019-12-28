«Буду любить себя сильнее»: Елена Валюшкина показала «честное» фото

Эту публикацию артистка сопроводила мотивационной речью, обращенной к подписчикам. «Фото без фильтров, как любят писать продвинутые пользователи. Честно. И я даю себе слово при свидетелях, что буду любить себя сильнее. Не только для себя, но и для детей. Люблю смотреть на красивых, ухоженных, опрятных людей. Важно не запускать себя, но самое главное, что у вас есть, – это вы», - гласит запись Валюшкиной.В своем следующем посте знаменитость также отметила, что не может понять фразу «вам это не к возрасту». По словам Валюшкиной, она в своем теле любит все, а потому всегда «готова зажигать».