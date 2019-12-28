АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии перечислили 4 народных средства от…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

Медики из США дали 9 советов для сохранения здоровья ушей

Врачи из США рассказали о 9 методах сохранения здоровья органов слуха. Среди основных рекомендаций для защиты ушей является применение берушей во время пребывания в зонах с высоким уровнем шума.

Эти приспособления могут использоваться во время нахождения на производственной площадке либо посещения концертов. Существуют разновидности берушей, позволяющие слышать музыку с достаточно комфортным уровнем восприятия. Это уменьшает риск повреждения слухового аппарата для любителей бывать на концертах. При этом использовать наушники эксперты советуют не дольше 60 минут ежедневно. Поклонникам активного общения стоит прерывать его, чередуя с регулярными периодами пребывания в тишине. Медики сообщили, что ушам требуется порядка 16 ч спокойствия для восстановления после мероприятия, которое проходило с использованием громкой музыки, криков либо выступлений с применением громкоговорителя.

Эксперты из США не рекомендуют пользоваться ватными тампонами, поскольку те удаляют ушную серу, выполняющую защитную функцию. Более хорошим решением станет использование влажного полотенца либо особого раствора. Часть лекарств могут спровоцировать потерю слуха. К таковым относятся нестероидные противовоспалительные вещества, вследствие чего они должны приниматься исключительно после назначения врачей.

Наличие большого количества влаги даёт бактериям возможность проникнуть в ушной канал, а также нанести ему повреждения. Это может привести к инфекционным поражениям. Затычки для ушей стоит использовать во время посещения бассейна. Бег, езда на велосипеде, быстрая ходьба и другие упражнения помогают перекачивать кровь по телу. Для ушей это может считаться положительным стимулированием и оздоровлением. Важно избегать факторов стресса, которые негативно отражаются на состоянии тела.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики из США дали 9 советов для сохранения здоровья…
«Буду любить себя сильнее»: Елена Валюшкина показала «честное»…
Мадонна отменила еще один концерт в США из-за острой…
На АЗС в США от водителя «сбежал»…
Ученые NASA зафиксировали у экипажа МКС изменение зрения после долгого пребывания на…
В Россию доставлен 500-ый газовый тягач…
Злой Дед Мороз и новая Снегурочка: Александра Бортич снялась в клипе Cream…
Рассел Кроу начинает новую жизнь с возлюбленной в совместно приобретенном…
Американские эксперты рассказали о преимуществах йоги для…
Пилоты американских истребителей получат биосенсорные…
В Венгрии родился ребенок с волосами седого…
Медики из клиники Майо в США назвали 10 частых причин головной…
Гарик Харламов вспомнил, как в 90-е его из-за рассказанных на Арбате анекдотов…
Итальянский сексолог дала рекомендации по усилению либидо в новогоднюю…
Компания Meizu представила мощный смартфон Zero 2 с чипом Snapdragon…
В 2020 году россиян ожидает рост цен на некоторые товары и…
Валерий Сюткин снял клип на песню «Время не проведёшь» об ушедших в 2019 году…
Учёные сообщили, как бороться с сонливостью в зимний…
«Неубиваемый» смартфон Doogee S68 Pro с емкой АКБ поступил в…
Ольга Бузова выступит на новогодних корпоративах за 6 миллионов…
Экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова: «Отец моего ребёнка выставил нас на…
Медики назвали лучшие способы очистить сосуды и печень после новогодних…
Экс-ведущий Top Gear Джеймс Мэй объяснил «низкое качество» российских машин «плохими…
В США супружеская пара вызвала полицию из-за…
«Не хочу растить из нее звезду»: Нюша рассказала о воспитании дочери…
Поклонники Децла после пожара на его могиле планируют установить там…
В Британии разработали VR-перчатки Teslasuit, позволяющие «щупать» виртуальные…
«А кто в него переоделся?»: Нино Нинидзе рассмешила реакция 4-летнего сына на Деда…
«Фелинотерапия»: Учёные из Великобритании назвали лучшие породы кошек для лечения человеческих…
«Это счастье, быть твоей мамой»: Татьяна Лютаева поздравила сына Доминика Раманаускаса с…
Филипп Киркоров объяснил отказ от новогодних корпоративов желанием создать для детей атмосферу семейного…
Самая дорогая группа России: MASH раскрыл райдер группировки…
«В моей жизни появилась любовь»: Экс-муж Татьяны Булановой Владислав Радимов рассказал о новой…
В Samsung перенесли дату презентации Galaxy S11 и Galaxy Fold…
«Всё зашло далеко, назначили антибиотик»: Звезда "Дома-2" Саша Черно заболела…
Медики предупреждают о магнитных бурях перед Новым…
"Симпатия однозначно есть": Эксперт по жестам Илья Анищенко рассказал о связи Ольги Бузовой и Давида…
Адвокат Тимур Маршани: «Споров, связанных с разделом имущества Галины Волчек, не…
КамАЗ обновил план развития до 2025…
На "Дом-2" случился скандал из-за бесплатных…
Просмотреть все новости