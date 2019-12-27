Медики из клиники Майо в США назвали 10 частых причин головной боли





Вторая частая причина болей в области головы – чрезмерное напряжение в течение дня мышц шеи, из-за чего ухудшается кровообращение и, как следствие, нарушается работа головного мозга. Третье объяснение цефалгии – стрессовые ситуации, четвёртое – резкие изменения погодных условий, пятое – бесконтрольное употребление кофеина, шестое – недостаток сна. Также головная боль появляется из-за чрезмерного приёма лекарственных препаратов. Её может провоцировать и употребление алкоголя.Девятая распространённая причина болей в области головы – это невралгия тройничного нерва, представляющая собой болезненный тик, схожий с ударом электрического тока. Он поражает часть лица пациента – от скулы до подбородка. Несмотря на непродолжительные эпизоды, состояние заболевшего прогрессирует. Кроме того, цефалгия может указывать и на развивающуюся в организме онкологию. Правильно оценить состояние здоровья может исключительно врач, самодиагностика в таких случаях недопустима.