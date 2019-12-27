Медики назвали лучшие способы очистить сосуды и печень после новогодних застолий





Отмечается, что любые продукты с высокой калорийностью негативно отражаются на работе всех органов желудочно-кишечного тракта. Так, мясные деликатесы могут спровоцировать запоры и нарушить пищеварение, они же способствуют обострению хронических болезней. В связи с этим медики рекомендуют сразу после праздников сменить свой рацион на вегетарианский. Кроме того, полезным, по их словам, будет отказ от макарон, картофеля и каш, блокирующих переработку белка в организме и усвоение протеинов. В восстановительный период рекомендуется также употреблять побольше жидкости с лимоном или горячих травяных напитков. Травы желательно выбирать из числа тех, что способствуют выведению из организма токсинов.Наконец, отмечают специалисты, не стоит забывать о пользе продуктов, в которых содержится большое количество клетчатки. Самым распространенным из них медики называют яблоки.