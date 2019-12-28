На АЗС в США от водителя «сбежал» автомобиль





В ролике можно увидеть, как водитель набирает запас топлива, пока его транспортное средство отъезжает с места. Предположительно, водитель не воспользовался стояночным тормозом. Авто постепенно набирало разгон, двигаясь в направлении дорожной линии поблизости от АЗС.Собственник транспортного средства изначально не заметил случившегося и продолжал набор топлива в канистру. В каком конкретно штате это случилось, неизвестно. Чем закончилась ситуация с «побегом» авто – также неясно. На видео не заметно снега, поэтому интернет-пользователи предполагают, что оно снято в центральной части США.