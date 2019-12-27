Поклонники Децла после пожара на его могиле планируют установить там камеру





Пламя повредило ограду и крест, установленные на могиле Децла, дотла сгорели венки, портрет, гравировка. После инцидента поклонники рэпера собрались на месте его захоронения и устроили уборку. Ребята выразили желание установить на могиле своего кумира одну или несколько камер, но для этого необходимо согласие родителей музыканта.По словам матери рэп-исполнителя Ирины Толмацкой, она не верит в случайность произошедшего и склоняется к версии о намеренном поджоге.