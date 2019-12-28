Мадонна отменила еще один концерт в США из-за острой боли

«Если я вынуждена отдыхать и бездельничать, я хотя бы буду делать это стильно», - написала поп-дива на своей страничке в социальной сети Instagram, прикрепив к этому посту фото. 61-летняя исполнительница объяснила, что ранее ей с трудом дался концерт в Майами-Бич в связи с сильными болями, которые возникли во время репетиций. «Забираясь на лестницу, чтобы спеть песню, я буквально плакала от боли из-за травм. Невыносимая боль продолжалась несколько дней. С каждой песней я мысленно молилась, чтобы дотянуть до последней композиции и достойно завершить концерт. И мне это удалось», - рассказала она о выступлении, прошедшем 21 декабря.Артистка также призналась, что будучи по своей природе бойцом, в этот раз она все же не сможет не взять перерыв. «Последние дни я провела с врачами, УЗИ и рентгеном. Тесты показывают мне, что если я хочу продолжить турне, я обязана отдохнуть, чтобы не навредить организму сильнее», - рассказала Мадонна. При этом певица не стала называть причин возникновения столь сильных болей. Пресса же полагает, что во всем виноваты старые травмы артистки, в частности поврежденное колено и порванная связка.