Экс-ведущий Top Gear Джеймс Мэй объяснил «низкое качество» российских машин «плохими туалетами»
Экс-ведущий посвящённой автомобилям британской телепередачи Top Gear Джеймс Мэй раскрыл своё видение причин «низкого качества» российских машин. Всё дело в «плохих туалетах» на предприятиях по производству средств передвижений, считает английский журналист.
Джеймс Мэй сравнил автомодели японского бренда Toyota и российские машины LADA и «ЗИЛ». На кадрах посвящённого данной теме видеоролика, появившегося на YouTube-канале JOE, автомобильный эксперт констатировал: качество производимых машин напрямую зависит от того, какие уборные находятся на заводах. Британского журналиста восхитили туалеты в Японии, в которых «справлять нужду» – это «один из самых волнующих опытов, доступных человеку».
Что касается уборных для сотрудников российских автомобильных предприятий, в частности «ЗИЛа» и «АвтоВАЗа», Джеймс Мэй назвал их «омерзительными». «А потому и выпускаемые этими заводами машины не особо высокого качества и надёжности», – выразил своё мнение экс-ведущий Top Gear.
Джеймс Мэй сравнил автомодели японского бренда Toyota и российские машины LADA и «ЗИЛ». На кадрах посвящённого данной теме видеоролика, появившегося на YouTube-канале JOE, автомобильный эксперт констатировал: качество производимых машин напрямую зависит от того, какие уборные находятся на заводах. Британского журналиста восхитили туалеты в Японии, в которых «справлять нужду» – это «один из самых волнующих опытов, доступных человеку».
Что касается уборных для сотрудников российских автомобильных предприятий, в частности «ЗИЛа» и «АвтоВАЗа», Джеймс Мэй назвал их «омерзительными». «А потому и выпускаемые этими заводами машины не особо высокого качества и надёжности», – выразил своё мнение экс-ведущий Top Gear.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:10