Экс-ведущий Top Gear Джеймс Мэй объяснил «низкое качество» российских машин «плохими туалетами»





Джеймс Мэй сравнил автомодели японского бренда Toyota и российские машины LADA и «ЗИЛ». На кадрах посвящённого данной теме видеоролика, появившегося на YouTube-канале JOE, автомобильный эксперт констатировал: качество производимых машин напрямую зависит от того, какие уборные находятся на заводах. Британского журналиста восхитили туалеты в Японии, в которых «справлять нужду» – это «один из самых волнующих опытов, доступных человеку».Что касается уборных для сотрудников российских автомобильных предприятий, в частности «ЗИЛа» и «АвтоВАЗа», Джеймс Мэй назвал их «омерзительными»., – выразил своё мнение экс-ведущий Top Gear.