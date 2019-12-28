В Россию доставлен 500-ый газовый тягач Scania





На днях ключи от юбилейного газового грузовика Scania были вручены представителям компании-заказчика Globaltruck, о чем сообщили в пресс-службе представителя марки в России – компании «Скания-Русь». В текущем году, как говорится в сообщении, перевозчик решил перевести свой автопарк на газовое топливо и планирует до 2021 года продолжать закупки тягачей с такими силовыми установками. Контракт на покупку первых десяти газовых грузовиков Scania покупатель заключил еще в третьем квартале этого года. Первый экземпляр из этой партии был недавно передан представителям заказчика – именно он и стал юбилейным пятисотым газовым тягачом марки, доставленным в Россию.Сообщается также, что руководство Globaltruck рассчитывает добиться ежегодной экономии расходов на топливо примерно в два раза, помочь в этом призван переход на грузовую технику, которая работает на газу.