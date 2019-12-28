Ученые NASA зафиксировали у экипажа МКС изменение зрения после долгого пребывания на орбите
После длительного пребывания на орбите Земли у членов экипажа МКС появились изменения в зрении. Ученые выявили необычную корректировку работы сосудистой оболочки, из-за чего появляются головные боли.
Зрение космонавтов стало хуже после изменений, затронувших толщину сетчатки и общую структуру сосудов глаза. В NASA до этого уже пытались выяснить причину проблемы. Специально проводилось наблюдение за добровольцами, которые дали согласие на пребывание в течение определенного времени на специальной наклонной кровати для имитации нагрузки в условиях невесомости. При этом никаких изменений в работе глаз не обнаружили.
Добровольцы оставались в лабораториях, воздух которых включал нормальное содержание оксида углерода, тогда как на МКС его куда больше. После достижения соответствия условиям ученые провели повторный набор опытов. Ученые регулярно замеряли толщину сетчатки, а также исследовали структуру сосудов глазной оболочки.
«Толщина сетчатки у астронавтов поменялась по аналогии с добровольцами на Земле. При этом здесь она стала даже толще, чем в условиях пребывания на МКС», – сообщили ученые NASA.
Зрение космонавтов стало хуже после изменений, затронувших толщину сетчатки и общую структуру сосудов глаза. В NASA до этого уже пытались выяснить причину проблемы. Специально проводилось наблюдение за добровольцами, которые дали согласие на пребывание в течение определенного времени на специальной наклонной кровати для имитации нагрузки в условиях невесомости. При этом никаких изменений в работе глаз не обнаружили.
Добровольцы оставались в лабораториях, воздух которых включал нормальное содержание оксида углерода, тогда как на МКС его куда больше. После достижения соответствия условиям ученые провели повторный набор опытов. Ученые регулярно замеряли толщину сетчатки, а также исследовали структуру сосудов глазной оболочки.
«Толщина сетчатки у астронавтов поменялась по аналогии с добровольцами на Земле. При этом здесь она стала даже толще, чем в условиях пребывания на МКС», – сообщили ученые NASA.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 02:02