Ученые NASA зафиксировали у экипажа МКС изменение зрения после долгого пребывания на орбите





Зрение космонавтов стало хуже после изменений, затронувших толщину сетчатки и общую структуру сосудов глаза. В NASA до этого уже пытались выяснить причину проблемы. Специально проводилось наблюдение за добровольцами, которые дали согласие на пребывание в течение определенного времени на специальной наклонной кровати для имитации нагрузки в условиях невесомости. При этом никаких изменений в работе глаз не обнаружили.Добровольцы оставались в лабораториях, воздух которых включал нормальное содержание оксида углерода, тогда как на МКС его куда больше. После достижения соответствия условиям ученые провели повторный набор опытов. Ученые регулярно замеряли толщину сетчатки, а также исследовали структуру сосудов глазной оболочки., – сообщили ученые NASA.