«Всё зашло далеко, назначили антибиотик»: Звезда "Дома-2" Саша Черно заболела ангиной





На днях беременная участница проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась поклонникам в Instagram, что простудилась. У звезды реалити-шоу поднялась температура, она не спадала, ей было плохо, и будущая мамочка практически не вставала с кровати. Теперь же все стало еще хуже, отметила супруга Иосифа Оганесяна. Температура постоянно держится на отметке 38 градусов, началась ангина. Девушка была вынуждена обратиться к врачу, в итоге ей приписали антибиотик. Прежде фанаты очень переживали за Черно, ведь при беременности ей нельзя принимать большинство лекарств, кумир поспешила успокоить их и добавила, врач приписал лечение, которое можно при беременности.По рекомендациям медиков Саше Черно нужно не только принимать назначенный препарат, но и соблюдать режим, пить больше жидкости, чай с медом и лимоном, полоскать горло как можно чаще. Положение осложняется постоянной температурой, добавила Черно, отметив, в ее ситуации болеть опасно. Примечательно, что вместе с женой заболел ангиной и Иосиф Оганесян. Теперь влюбленные лечатся вместе.