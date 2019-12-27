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«Всё зашло далеко, назначили антибиотик»: Звезда "Дома-2" Саша Черно заболела ангиной

Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно только на днях рассказала поклонникам, что простудилась и плохо себя чувствует. Теперь же жена Иосифа Оганесяна пожаловалась, что недуг дал осложнения и у нее началась ангина. Все зашло далеко, отметила будущая мамочка, ведь врач назначил ей антибиотик.
«Всё зашло далеко, назначили антибиотик»: Звезда "Дома-2" Саша Черно заболела ангиной

На днях беременная участница проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась поклонникам в Instagram, что простудилась. У звезды реалити-шоу поднялась температура, она не спадала, ей было плохо, и будущая мамочка практически не вставала с кровати. Теперь же все стало еще хуже, отметила супруга Иосифа Оганесяна. Температура постоянно держится на отметке 38 градусов, началась ангина. Девушка была вынуждена обратиться к врачу, в итоге ей приписали антибиотик. Прежде фанаты очень переживали за Черно, ведь при беременности ей нельзя принимать большинство лекарств, кумир поспешила успокоить их и добавила, врач приписал лечение, которое можно при беременности.

По рекомендациям медиков Саше Черно нужно не только принимать назначенный препарат, но и соблюдать режим, пить больше жидкости, чай с медом и лимоном, полоскать горло как можно чаще. Положение осложняется постоянной температурой, добавила Черно, отметив, в ее ситуации болеть опасно. Примечательно, что вместе с женой заболел ангиной и Иосиф Оганесян. Теперь влюбленные лечатся вместе.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:05

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