«Это счастье, быть твоей мамой»: Татьяна Лютаева поздравила сына Доминика Раманаускаса с 20-летием

Знаменитость призналась в любви имениннику, пожелав быть счастливым. Татьяна Лютаева добавила, что видеть радостным своего ребёнка – счастье для матери. Подписчики знаменитости считают, молодой человек «вырос кавалером», с которым можно смело «выйти в свет». Сына Лютаевой похвалили за хорошие внешние данные, отметив наследственность в семье.На фото актриса запечатлена в компании сына и дочери. Некоторые фанаты признали, рядом с Агнией Дитковските Татьяна Лютаева выглядит ее ровесницей или сестрой. Актриса продолжает удивлять поклонников ухоженной моложавой внешностью. Знаменитость в 54 года готова участвовать в фотосессии с купальниками. Лютаева отмечает, возраст зависит не от прожитых лет, а от внутреннего самоощущения, поскольку счастливая женщина долгое время сохраняет красоту и молодость.