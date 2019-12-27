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"Симпатия однозначно есть": Эксперт по жестам Илья Анищенко рассказал о связи Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова и блогер Давид Манукян продолжают подогревать слухи о своем романе, хотя не комментируют отношения или же утверждают, что их связывает только дружба. Эксперт по жестам Илья Анищенко, имеющий отношение к правоохранительным органам, прокомментировал отношения звезд и отметил, между телеведущей и молодым человеком однозначно есть взаимная симпатия.
"Симпатия однозначно есть": Эксперт по жестам Илья Анищенко рассказал о связи Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Эксперт по лжи и жестам Илья Анищенко, который помогает правоохранительным органам и часто появляется на телевидении, прокомментировал совместные видео и клипы Ольги Бузовой и Давида Манукяна, отметив, что взаимная симпатия между звездами прослеживается очень явно. Певица подставляет щеку для поцелуя блогера, оба они получают удовольствие от съемочного процесса, им приятны объятия друг друга, никаких негативных эмоций у них нет.

Илья Анищенко добавляет, Ольга Бузова складывает руки на коленях у Давида Манукяна, прикасается, поглаживает. Симпатия с обеих сторон однозначно есть, считает эксперт, но сказать, развивается ли у звезд бурный роман, он определить не может.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:59

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