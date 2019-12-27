Самая дорогая группа России: MASH раскрыл райдер группировки «Ленинград»





К примеру, сообщается, что перелет музыкантов к месту выступления обходится организаторам концерта в круглую сумму. Всего в команде Сергея Шнурова 17 человек. При этом сам он вместе с супругой, как правило, летит в бизнес-классе, в то время как другие участники коллектива довольствуются «экономом». Если путь от аэропорта к месту выступления длиннее 200 километров, группа также требует предоставить вертолет. Потребуется и грузовая техника для перевозки аппаратуры команды. В результате технический райдер «Ленинграда» обходится заказчикам примерно в 650 000 рублей. Еще одной серьезной статьей расходов является поселение музыкантов. Участники «Ленинграда» согласны жить только в пятизвездочных отелях, которые всегда выбирают сами. К примеру, в Москве Сергей Шнуров всегда отдает предпочтение королевскому люксу в «Лотте-отеле» стоимостью в миллион рублей за ночь.Еще одна важная часть райдера группы – обстановка. В гримерках должна быть хорошая мебель, кофры, аромасвечи. Музыканты настаивают на том, чтобы не было никаких селфи или фотографий с персоналом, а группу повсюду обязательно должны сопровождать охранники. Особенные требования и к обслуживанию: рядом круглосуточно должны находиться отдельные официанты. Заказчику также придется покупать музыкантам фрукты, нарезку, чай, сигареты, мед, варенье и прочее. Наконец, на каждого участника группы следует дополнительно выплатить суточные, что выльется примерно в 115-120 тысяч рублей.