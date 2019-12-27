На "Дом-2" случился скандал из-за бесплатных продуктов





Однако во время программы «Бородина против Бузовой» выяснилось, что супруги Купины уже давно следят за тем, кто и что берет из общего холодильника. Так, Дмитрия Дмитренко даже обвинили в «крысятничестве».Многие зрители подчеркнули, Алексей Купин и Майя Донцова давно уже разучились манипулировать людьми. В итоге они начали доказывать всем вокруг, что слова, которые сказал Дмитрий Дмитренко, очень сильно обидели их матерей.Стоит отметить, что конфликты между участниками шоу «Дом-2» случаются довольно часто. Причины их возникновения разные: кто-то ругается из-за ревности, другие не могут поделить территорию, но вот теперь и до продуктов дошло. Звезды "Дом-2" находятся по сути на полном обеспечении на проекте, и поэтому многих интересует, а как же они будут жить, если придется покинуть шоу. Так, например и сам Дмитрий Дмитренко недавно заявлял, что не факт, что он сможет обеспечить свою семью, если уйдет с телестройки.