В США супружеская пара вызвала полицию из-за робота-пылесоса





Хозяева услышали, что на первом этаже их дома ранним утром что-то шумит. Они были настолько напуганы происходящим, что решили спрятаться в шкаф и вызвать полицию. Когда стражи порядка прибыли на место «ограбления», они проверили здание и выяснили, что «преступником» оказался обычный робот-пылесос, который был куплен супругами всего несколько дней тому назад. Устройство каким-то образом активировалось, застряло и начало активно биться о стену, пытаясь выбраться из ловушки. Именно эти звуки владельцы дома и приняли за шум, издаваемый якобы пробравшимися в жилье грабителями.Впрочем, как отмечают специалисты, в подобных случаях владельцам дома действительно лучше всего лишний раз перестраховаться и вызвать полицию, поскольку однажды причиной шума действительно может оказаться постороннее вторжение.