Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева до сих пор проводит время с мужем после развода





Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева несколько недель назад призналась, что рассталась с мужем Кириллом Андреевым, при этом причин разлада раскрывать не стала. Поклонники предположили, что инициатором стала именно брюнетка, а вот муж хочет остаться в семье.Несмотря на печальную новость, Нелли Ермолаева, тем не менее, продолжает носить обручальное кольцо, а также проводит время вместе с экс-избранником. На своей странице в Instagram молодая мамочка опубликовала видео, где показала, как маленький сын Мирон играет с хомячком, которого ему купила звезда реалити-шоу. За кадром в то же врем слышен голос Кирилла Андреева, который успокаивает ребенка и просит его не бояться, а поиграть с питомцем.Поклонники очень обрадовались тому, что семья вместе и, видимо, Нелли Ермолаева до сих пор живет вместе с мужем. Многие выразили надежду, что экс-супруги все же помирятся и сохранят свою семью.