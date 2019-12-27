В Сети появился трейлер комедии "Номер 1" с Ксенией Собчак в главной роли





По сценарию молодой авантюрист встречает "некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли "Номер один", и вместе они решают украсть картину "Номер 1" Марка Ротко. Полотно находится в галерее, которой владеет бизнесвумен, которую сыграла Ксения Собчак, а также ее молодой избранник.На экраны фильм "Номер 1" выйдет только во второй половине марта следующего года, а чем закончится авантюрная история, зрители смогут узнать после премьеры картины.