В Сети появился трейлер комедии "Номер 1" с Ксенией Собчак в главной роли
Телеведущая Ксения Собчак снялась в одной из главных ролей в комедии "Номер 1". Трейлер новой картины уже появился в Сети, а теледива сыграет в ней роль владелицы картинной галереи.
По сценарию молодой авантюрист встречает "некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли "Номер один", и вместе они решают украсть картину "Номер 1" Марка Ротко. Полотно находится в галерее, которой владеет бизнесвумен, которую сыграла Ксения Собчак, а также ее молодой избранник.
На экраны фильм "Номер 1" выйдет только во второй половине марта следующего года, а чем закончится авантюрная история, зрители смогут узнать после премьеры картины.
По сценарию молодой авантюрист встречает "некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли "Номер один", и вместе они решают украсть картину "Номер 1" Марка Ротко. Полотно находится в галерее, которой владеет бизнесвумен, которую сыграла Ксения Собчак, а также ее молодой избранник.
На экраны фильм "Номер 1" выйдет только во второй половине марта следующего года, а чем закончится авантюрная история, зрители смогут узнать после премьеры картины.