Гриф «Секретно» снят с 80 тысяч документов
Главархив рассекретил более 80 000 документов, которые теперь можно увидеть в открытом доступе. Материалы, с которыми можно ознакомиться в читальных залах Главархива, содержат интересные факты из жизни столицы и её окрестностей, происходившие в разные исторические периоды.
Среди рассекреченных документов, например, есть метрическая книга с автографом Николая Гоголя, который великий русский писатель оставил во время крещения, проходившего в 1850 году в церкви на песках. Гоголь стал крёстным отцом сына российского философа Алексея Хомякова.
За год специалисты Главархива смогли отреставрировать 128 639 листов архивных документов. Рассекреченные и отреставрированные документы относятся к 1902-1916 годам, а так же к 1931-1989 годам. Документы рассказывают об обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны. Стали доступны интересные материалы о ходе и подготовке партизанского движения в Клинском, Истринском и Краснополянском районах. Так же в документах есть справка Сокольнического районного комитета КПСС о подготовке к переписи населения 15-22 января 1970 года.
Среди рассекреченных документов есть и свидетельства, относящиеся и к более раннему периоду отечественной истории. «Сказание об основании монастыря в Хатунской волости» датируется началом ХVIII века и является частью монастырского синодника 1602 года, рассказывающего об основании Вознесенской Давидовой пустыни. Так же доступны части плана Москвы, датируемого 1592-1593 годами. На этом плане обозначены сохранившиеся остатки оборонительного сооружения, возведённого при Борисе Годунове. После разрушительного пожара 1812 года эти укрепления были уничтожены, а на их месте образована улица Садовое Кольцо.
Адреса читальных залов Главархива, в которых можно ознакомиться с документами рассекреченными в этом и в предыдущие годы:
— улица Профсоюзная, дом 80 (зал № 1);
— улица Международная, дом 10, строение 4 (зал № 3).
— улица Профсоюзная, дом 82, корпус 1 (зал № 2);
Главархив проводит выставки не только печатных документов, но и фотографий, сделанных ведущими советскими и российскими фотографами. Выставки проводятся не только в помещениях Главархива, но и на фотостендах, расположенных на /Гоголевском, Тверском и Чистопрудном бульварах. Сейчас там открыта экспозиция посвященная празднованию Нового года. Продлится выставка до 5 января.
Главархив пополняет свои фонды и за счёт граждан, которые приносят материальные свидетельства ушедших времён из семейных архивов. Сдать подобные экспонаты можно в любом центре «Мои документы».
Источник: https://www.mos.ru/news/item/67561073/
Среди рассекреченных документов, например, есть метрическая книга с автографом Николая Гоголя, который великий русский писатель оставил во время крещения, проходившего в 1850 году в церкви на песках. Гоголь стал крёстным отцом сына российского философа Алексея Хомякова.
За год специалисты Главархива смогли отреставрировать 128 639 листов архивных документов. Рассекреченные и отреставрированные документы относятся к 1902-1916 годам, а так же к 1931-1989 годам. Документы рассказывают об обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны. Стали доступны интересные материалы о ходе и подготовке партизанского движения в Клинском, Истринском и Краснополянском районах. Так же в документах есть справка Сокольнического районного комитета КПСС о подготовке к переписи населения 15-22 января 1970 года.
Среди рассекреченных документов есть и свидетельства, относящиеся и к более раннему периоду отечественной истории. «Сказание об основании монастыря в Хатунской волости» датируется началом ХVIII века и является частью монастырского синодника 1602 года, рассказывающего об основании Вознесенской Давидовой пустыни. Так же доступны части плана Москвы, датируемого 1592-1593 годами. На этом плане обозначены сохранившиеся остатки оборонительного сооружения, возведённого при Борисе Годунове. После разрушительного пожара 1812 года эти укрепления были уничтожены, а на их месте образована улица Садовое Кольцо.
Адреса читальных залов Главархива, в которых можно ознакомиться с документами рассекреченными в этом и в предыдущие годы:
— улица Профсоюзная, дом 80 (зал № 1);
— улица Международная, дом 10, строение 4 (зал № 3).
— улица Профсоюзная, дом 82, корпус 1 (зал № 2);
Главархив проводит выставки не только печатных документов, но и фотографий, сделанных ведущими советскими и российскими фотографами. Выставки проводятся не только в помещениях Главархива, но и на фотостендах, расположенных на /Гоголевском, Тверском и Чистопрудном бульварах. Сейчас там открыта экспозиция посвященная празднованию Нового года. Продлится выставка до 5 января.
Главархив пополняет свои фонды и за счёт граждан, которые приносят материальные свидетельства ушедших времён из семейных архивов. Сдать подобные экспонаты можно в любом центре «Мои документы».
Источник: https://www.mos.ru/news/item/67561073/
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:58