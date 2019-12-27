«А кто в него переоделся?»: Нино Нинидзе рассмешила реакция 4-летнего сына на Деда Мороза





На днях Нино Нинидзе с юным сыном Сашей побывала на прошедшем в Кремле новогоднем представлении под названием «Письмо Деду Морозу». Спускаясь после шоу вниз по одной из лестниц, юный Александр заметил Деда Мороза, однако тут же высказал сомнение в том, что сказочный персонаж является настоящим. Сын актрисы не поверил, что это не переодетый актер, а сама она в ответ назвала его «любопытной обезьянкой». Эти сомнения мальчика вызвали у его матери только смех, ведь на все ее попытки убедить его в реальности Деда Мороза, малыш сделал лишь удивленное лицо.К слову, вместе со своими наследниками на кремлевском представлении побывали и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. К примеру, певец Филипп Киркоров привел на главную елку страны дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, появился здесь и актер Гоша Куценко со своей 5-летней дочерью Евгенией.