«А кто в него переоделся?»: Нино Нинидзе рассмешила реакция 4-летнего сына на Деда Мороза
Известная российская актриса Нино Нинидзе опубликовала в stories на своей страничке в социальной сети Instagram забавное видео, которое было снято в Кремле. Маленький сын артистки и Кирилла Плетнева Саша не поверил в Деда Мороза и даже поинтересовался, кто переоделся в зимнего волшебника, чем рассмешил знаменитую мать.
На днях Нино Нинидзе с юным сыном Сашей побывала на прошедшем в Кремле новогоднем представлении под названием «Письмо Деду Морозу». Спускаясь после шоу вниз по одной из лестниц, юный Александр заметил Деда Мороза, однако тут же высказал сомнение в том, что сказочный персонаж является настоящим. Сын актрисы не поверил, что это не переодетый актер, а сама она в ответ назвала его «любопытной обезьянкой». Эти сомнения мальчика вызвали у его матери только смех, ведь на все ее попытки убедить его в реальности Деда Мороза, малыш сделал лишь удивленное лицо.
К слову, вместе со своими наследниками на кремлевском представлении побывали и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. К примеру, певец Филипп Киркоров привел на главную елку страны дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, появился здесь и актер Гоша Куценко со своей 5-летней дочерью Евгенией.
На днях Нино Нинидзе с юным сыном Сашей побывала на прошедшем в Кремле новогоднем представлении под названием «Письмо Деду Морозу». Спускаясь после шоу вниз по одной из лестниц, юный Александр заметил Деда Мороза, однако тут же высказал сомнение в том, что сказочный персонаж является настоящим. Сын актрисы не поверил, что это не переодетый актер, а сама она в ответ назвала его «любопытной обезьянкой». Эти сомнения мальчика вызвали у его матери только смех, ведь на все ее попытки убедить его в реальности Деда Мороза, малыш сделал лишь удивленное лицо.
К слову, вместе со своими наследниками на кремлевском представлении побывали и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. К примеру, певец Филипп Киркоров привел на главную елку страны дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, появился здесь и актер Гоша Куценко со своей 5-летней дочерью Евгенией.