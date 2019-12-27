В Samsung перенесли дату презентации Galaxy S11 и Galaxy Fold 2
Компания Samsung перенесла время официальной презентации своих новых смартфонов на более ранний срок. Изначально флагманские продукты южнокорейского бренда Galaxy Fold 2 и Galaxy S11 широкой аудитории должны были показать 18 февраля.
В такой ситуации спустя неделю после презентации начиналась работа ежегодной интернациональной выставки MWC. Во время этого мероприятия представят множество новинок в отрасли смартфонов и цифровых продуктов. В соответствии с распространёнными в интернете данными, компания Samsung изменила время показа Galaxy S11 и Galaxy Fold. Согласно некоторым сведениям, презентация теперь намечена на 11 февраля.
Насколько информация является достоверной, пока остаётся неизвестным. Официального объявления о показе смартфонов сотрудники южнокорейского бренда не сделали. Время презентации флагманов назовут только в 2020 году.
В такой ситуации спустя неделю после презентации начиналась работа ежегодной интернациональной выставки MWC. Во время этого мероприятия представят множество новинок в отрасли смартфонов и цифровых продуктов. В соответствии с распространёнными в интернете данными, компания Samsung изменила время показа Galaxy S11 и Galaxy Fold. Согласно некоторым сведениям, презентация теперь намечена на 11 февраля.
Насколько информация является достоверной, пока остаётся неизвестным. Официального объявления о показе смартфонов сотрудники южнокорейского бренда не сделали. Время презентации флагманов назовут только в 2020 году.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:10