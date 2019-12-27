Звезда проекта "Дом-2" Александра Черно плохо себя чувствует из-за простуды





Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, у нее постоянно ухудшается самочувствие. Недавно будущая мамочка перенесла двусторонний отит, ее постоянно тошнит, она плохо себя чувствует. На днях супруга Иосифа Оганесяна и вовсе простудилась, а всему виной то, что в доме отключили отопление. Вечером оно пропало, а на утро у Черно уже поднялась температура.В итоге Саша Черно за все недели беременности практически не встает с кровати, а противовирусные препараты ей принимать нельзя, ведь это может навредить ребенку. Любые лекарства опасны для малыша. Сама Черно надеется поправить здоровье народными средствами. За советами по этому поводу девушка уже обратилась к фолловерам.