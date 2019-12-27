Звезда проекта "Дом-2" Александра Черно плохо себя чувствует из-за простуды
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что плохо чувствует себя из-за простуды. Беременная участница реалити-шоу пожаловалась, с того момента, как она узнала о беременности, ее постоянно преследуют неприятности.
Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, у нее постоянно ухудшается самочувствие. Недавно будущая мамочка перенесла двусторонний отит, ее постоянно тошнит, она плохо себя чувствует. На днях супруга Иосифа Оганесяна и вовсе простудилась, а всему виной то, что в доме отключили отопление. Вечером оно пропало, а на утро у Черно уже поднялась температура.
В итоге Саша Черно за все недели беременности практически не встает с кровати, а противовирусные препараты ей принимать нельзя, ведь это может навредить ребенку. Любые лекарства опасны для малыша. Сама Черно надеется поправить здоровье народными средствами. За советами по этому поводу девушка уже обратилась к фолловерам.
Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, у нее постоянно ухудшается самочувствие. Недавно будущая мамочка перенесла двусторонний отит, ее постоянно тошнит, она плохо себя чувствует. На днях супруга Иосифа Оганесяна и вовсе простудилась, а всему виной то, что в доме отключили отопление. Вечером оно пропало, а на утро у Черно уже поднялась температура.
В итоге Саша Черно за все недели беременности практически не встает с кровати, а противовирусные препараты ей принимать нельзя, ведь это может навредить ребенку. Любые лекарства опасны для малыша. Сама Черно надеется поправить здоровье народными средствами. За советами по этому поводу девушка уже обратилась к фолловерам.