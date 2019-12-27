Филипп Киркоров объяснил отказ от новогодних корпоративов желанием создать для детей атмосферу семейного праздника

Дочери Киркорова Алла-Виктория и сын Мартин самостоятельно работают над созданием программы праздника. Однажды артист в компании детей посетил замок своей экс-супруги Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В 2019-м Филипп Киркоров планирует отмечать Новый год дома с детьми, отцом, дядей и тётей., – отметил певец.Филипп Киркоров рассказал о традиции наряжать его отца Бедроса Киркорова Дедом Морозом. Выступление в такой роли для него является «любимой забавой», которую исполнитель запомнил со времён своего детства.