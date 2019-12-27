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Филипп Киркоров объяснил отказ от новогодних корпоративов желанием создать для детей атмосферу семейного праздника

Филипп Киркоров пояснил свой отказ работать на новогодних корпоративах желанием подарить праздник своим детям. Певец считает важным донести до них, что это семейное торжество, которое стоит отмечать вместе.
Филипп Киркоров объяснил отказ от новогодних корпоративов желанием создать для детей атмосферу семейного праздника

Дочери Киркорова Алла-Виктория и сын Мартин самостоятельно работают над созданием программы праздника. Однажды артист в компании детей посетил замок своей экс-супруги Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В 2019-м Филипп Киркоров планирует отмечать Новый год дома с детьми, отцом, дядей и тётей.

«Да прибудет покой и мир. Пусть наши дети смеются», – отметил певец.

Филипп Киркоров рассказал о традиции наряжать его отца Бедроса Киркорова Дедом Морозом. Выступление в такой роли для него является «любимой забавой», которую исполнитель запомнил со времён своего детства.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:40

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