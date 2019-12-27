«В моей жизни появилась любовь»: Экс-муж Татьяны Булановой Владислав Радимов рассказал о новой избраннице





Не так давно стало известно, что Владислав Радимов уже довольно давно состоит в новых отношениях. Кроме всего прочего, футболист утверждает, что именно после развода с певицей он повстречал человека, который помог ему обрести гармонию. «Сразу скажу, я развелся с Татьяной и должен поблагодарить ее за две вещи. Во-первых, она родила мне сына. Во-вторых, мы вовремя расстались, это помогло мне встретить девушку, с которой мне комфортно и хорошо. В моей жизни появилась любовь, и я по-настоящему счастлив», - отметил спортсмен в эфире программы «Судьба человека».Называть имя своей нынешней возлюбленной Радимов не стал. Как считает футболист, личная жизнь должна оставаться закрытой от посторонних, в противном случае появится слишком много злопыхателей и завистников.