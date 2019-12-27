«В моей жизни появилась любовь»: Экс-муж Татьяны Булановой Владислав Радимов рассказал о новой избраннице
Известная российская певица Татьяна Буланова и футболист Владислав Радимов развелись более трех лет тому назад. Сейчас оба они обрели свое счастье в новых отношениях, причем, спортсмен утверждает, что его новая избранница является именно той женщиной, которую он искал всю свою жизнь.
Не так давно стало известно, что Владислав Радимов уже довольно давно состоит в новых отношениях. Кроме всего прочего, футболист утверждает, что именно после развода с певицей он повстречал человека, который помог ему обрести гармонию. «Сразу скажу, я развелся с Татьяной и должен поблагодарить ее за две вещи. Во-первых, она родила мне сына. Во-вторых, мы вовремя расстались, это помогло мне встретить девушку, с которой мне комфортно и хорошо. В моей жизни появилась любовь, и я по-настоящему счастлив», - отметил спортсмен в эфире программы «Судьба человека».
Называть имя своей нынешней возлюбленной Радимов не стал. Как считает футболист, личная жизнь должна оставаться закрытой от посторонних, в противном случае появится слишком много злопыхателей и завистников.
Не так давно стало известно, что Владислав Радимов уже довольно давно состоит в новых отношениях. Кроме всего прочего, футболист утверждает, что именно после развода с певицей он повстречал человека, который помог ему обрести гармонию. «Сразу скажу, я развелся с Татьяной и должен поблагодарить ее за две вещи. Во-первых, она родила мне сына. Во-вторых, мы вовремя расстались, это помогло мне встретить девушку, с которой мне комфортно и хорошо. В моей жизни появилась любовь, и я по-настоящему счастлив», - отметил спортсмен в эфире программы «Судьба человека».
Называть имя своей нынешней возлюбленной Радимов не стал. Как считает футболист, личная жизнь должна оставаться закрытой от посторонних, в противном случае появится слишком много злопыхателей и завистников.