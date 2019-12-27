Адвокат Тимур Маршани: «Споров, связанных с разделом имущества Галины Волчек, не будет»





По словам адвоката, 86-летняя Галина Волчек не имела огромного состояния и дорогой недвижимости. Пока не известно, составила ли Галина Борисовна завещание, поэтому, по мнению юриста, можно только предполагать о судьбе имущества знаменитой актрисы. Если завещание составлено, то ее состояние перейдет тем, кто в нем указан. В случае, если Волчек не распорядилась о судьбе своего имущества, то наследование будет происходить по закону. Так как у звезды есть только один сын - Денис Евстигнеев, то он, по всей вероятности, с станет ее единственным наследником, и споров, связанных с разделом имущества режиссера, не будет.Тимур Маршани отметил, наследство актрисы состоит из материальных ценностей, а также из большого количества ее интеллектуальной собственности. Скорее всего, считает адвокат, Денис Евстигнеев получит право на исключительное имя, а также видеозаписи, мемуары и архивы Галины Волчек. Кроме того, согласно закону, с правами на собственность к наследнику переходят и обязанности наследователя.