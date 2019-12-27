"Загадали всей семьей желания": Филипп Киркоров впервые привёл детей на Кремлёвскую Ёлку

Филипп Киркоров разместил несколько фото и видео, на которых его дети стоят рядом с Дедом Морозом и Снегурочкой. Алла-Виктория одета в разноцветное платье, а ее брат Мартин-Кристин - в черные брюки и пиджак в горошек. Исполнитель выбрал для похода на Кремлёвскую Ёлку джинсы, расшитые пайетками, светлую вязаную кофту с ярко-красными цветами и солнцезащитные очки. В комментарии к посту король отечественного шоу-бизнеса написал: "Чудеса должны случаться! Мечты должны исполняться! Загадали всей семьей желания и по секрету рассказали Деду Морозу на главной Ёлке страны!".Филипп Киркоров рассказал, что его дети впервые побывали на данном мероприятии. Также певец сообщил, на Кремлёвскую Ёлку приехали дети из разных стран СНГ, где они водили хоровод все вместе и получали подарки от Деда Мороза. Подписчики назвали исполнителя "лучшим папой 2019 года" и пожелали ему и его детям всегда улыбаться.