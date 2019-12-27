Медики предупреждают о магнитных бурях перед Новым годом





Первая магнитная буря относительно небольшой силы ожидается уже в субботу, 28 декабря. Однако уже 29-30 декабря начнется самый мощный удар. Специалисты предупреждают, многие люди могут в эти дни столкнуться с неприятной беспричинной головной болью, также ухудшится общее самочувствие, повысится уровень раздражительности. В группе особого риска находится метеочувствительные люди, организм которых негативно реагирует на подобные изменения. Более того, в последние дни месяца изменения в космической погоде ощутят даже те, кого можно назвать совершенно здоровыми.Как бы там ни было, но наибольшая опасность от приближающихся геомагнитных бурь исходит для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них в такие дни обостряются хронические процессы, повышается давление, фиксируется высокий уровень беспокойства.