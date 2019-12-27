Экс-участник Илья Григоренко возвращается на проект "Дом-2"
К Новому году сюрпризы на проекте "Дом-2" продолжаются. Тольоко недавно стало известно о возвращении троих бывших участников, и вот теперь к ним присоединился Илья Григоренко.
Экс-участник проекта "Дом-2" Илья Григоренко в свое время ушел за Периметр вместе с Аленой Ашмариной. За стенами реалити-шоу молодые люди успели пожениться, создать семью и родить дочь. Тем не менее, сохранить взаимоотношения им не удалось, а потому через несколько лет влюбленные расстались.
Теперь же Илья Григоренко, как стало известно, намерен вернуться в стены проекта "Дом-2", видимо, молодой человек хочет снова наладить свою личную жизнь, но уже с новой избранницей.
Экс-участник проекта "Дом-2" Илья Григоренко в свое время ушел за Периметр вместе с Аленой Ашмариной. За стенами реалити-шоу молодые люди успели пожениться, создать семью и родить дочь. Тем не менее, сохранить взаимоотношения им не удалось, а потому через несколько лет влюбленные расстались.
Теперь же Илья Григоренко, как стало известно, намерен вернуться в стены проекта "Дом-2", видимо, молодой человек хочет снова наладить свою личную жизнь, но уже с новой избранницей.