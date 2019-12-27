Звезда "Дом-2" Евгений Ромашов приревновал Иосифа Оганесяна к Юлии Белой
Евгений Ромашов приревновал Юлию Белую к своему другу Иосифу Оганесяну. Все произошло из-за чашки кофе, которую Иосиф принес его девушке.
Совсем недавно Евгений Ромашов поступил не совсем правильно по отношению к своей возлюбленной. Он решил выяснить, а правда ли женщина, приходившая к нему на шоу «Бородина против Бузовой», такая состоятельная, как хочет казаться. Молодой человек вел с ней тайную переписку, о которой в итоге узнала Юлия Белая.
Напомним, ранее эта женщина заявляла, что готова принять Евгения Ромашова к себе и помочь ему в реализации его творческих планов.
Белая очень сильно обиделась и ушла ночевать в женскую спальню. Однако Евгений пришел к девушке и унес ее на руках в их общую комнату. Иосиф Оганесян подумав, что его друг страдает, решил утром принести ему в кровать кофе, но когда увидел вместе с ним Юлию, то отдал чашку ей.
Евгений Ромашов не стал терпеть происходящее и решил выяснить, а для кого же на самом деле готовил ароматный напиток Иосиф Оганесян. Вот так обычная чашка кофе стала причиной раздора между друзьями.
Совсем недавно Евгений Ромашов поступил не совсем правильно по отношению к своей возлюбленной. Он решил выяснить, а правда ли женщина, приходившая к нему на шоу «Бородина против Бузовой», такая состоятельная, как хочет казаться. Молодой человек вел с ней тайную переписку, о которой в итоге узнала Юлия Белая.
Напомним, ранее эта женщина заявляла, что готова принять Евгения Ромашова к себе и помочь ему в реализации его творческих планов.
Белая очень сильно обиделась и ушла ночевать в женскую спальню. Однако Евгений пришел к девушке и унес ее на руках в их общую комнату. Иосиф Оганесян подумав, что его друг страдает, решил утром принести ему в кровать кофе, но когда увидел вместе с ним Юлию, то отдал чашку ей.
Евгений Ромашов не стал терпеть происходящее и решил выяснить, а для кого же на самом деле готовил ароматный напиток Иосиф Оганесян. Вот так обычная чашка кофе стала причиной раздора между друзьями.