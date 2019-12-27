Звезда "Дом-2" Евгений Ромашов приревновал Иосифа Оганесяна к Юлии Белой





Совсем недавно Евгений Ромашов поступил не совсем правильно по отношению к своей возлюбленной. Он решил выяснить, а правда ли женщина, приходившая к нему на шоу «Бородина против Бузовой», такая состоятельная, как хочет казаться. Молодой человек вел с ней тайную переписку, о которой в итоге узнала Юлия Белая.Напомним, ранее эта женщина заявляла, что готова принять Евгения Ромашова к себе и помочь ему в реализации его творческих планов.Белая очень сильно обиделась и ушла ночевать в женскую спальню. Однако Евгений пришел к девушке и унес ее на руках в их общую комнату. Иосиф Оганесян подумав, что его друг страдает, решил утром принести ему в кровать кофе, но когда увидел вместе с ним Юлию, то отдал чашку ей.Евгений Ромашов не стал терпеть происходящее и решил выяснить, а для кого же на самом деле готовил ароматный напиток Иосиф Оганесян. Вот так обычная чашка кофе стала причиной раздора между друзьями.