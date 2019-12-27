"Она ездит с личным водителем": Мать Ольги Бузовой прокомментировала новость об аресте певицы





Только вчера в СМИ появились сведения, что телеведущая Ольга Бузова нарушила режим скорости, из-за чего ей грозит наказание в виде ареста на 15 суток. Сама знаменитость не стала комментировать произошедшее, однако высказалась ее мать Ирина Александровна. По ее словам, телеведущая и звезда проекта "Дом-2" всегда ездит с личным водителем, какие могут быть штрафы, она понятия не имеет.Мать Ольги Бузовой практически уверена, никаких нарушений со стороны певицы попросту быть не может, а откуда берутся подобные новости, ей не известно.