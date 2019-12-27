"Она ездит с личным водителем": Мать Ольги Бузовой прокомментировала новость об аресте певицы
Ольга Бузова, как пишут СМИ, является нарушительницей ПДД. В уходящем году знаменитость якобы не оплатила более 60 штрафов, в том числе за превышение скорости и другие проделки, новость об этом прокомментировала мать телеведущей и певицы. Она отметила, звезда проекта "Дом-2" ездит с личным водителем, а потому, какие могут быть нарушения, она не понимает.
Только вчера в СМИ появились сведения, что телеведущая Ольга Бузова нарушила режим скорости, из-за чего ей грозит наказание в виде ареста на 15 суток. Сама знаменитость не стала комментировать произошедшее, однако высказалась ее мать Ирина Александровна. По ее словам, телеведущая и звезда проекта "Дом-2" всегда ездит с личным водителем, какие могут быть штрафы, она понятия не имеет.
Мать Ольги Бузовой практически уверена, никаких нарушений со стороны певицы попросту быть не может, а откуда берутся подобные новости, ей не известно.
Только вчера в СМИ появились сведения, что телеведущая Ольга Бузова нарушила режим скорости, из-за чего ей грозит наказание в виде ареста на 15 суток. Сама знаменитость не стала комментировать произошедшее, однако высказалась ее мать Ирина Александровна. По ее словам, телеведущая и звезда проекта "Дом-2" всегда ездит с личным водителем, какие могут быть штрафы, она понятия не имеет.
Мать Ольги Бузовой практически уверена, никаких нарушений со стороны певицы попросту быть не может, а откуда берутся подобные новости, ей не известно.