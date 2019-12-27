КамАЗ обновил план развития до 2025 года





Также в компании планируют нарастить до 10% экспортную долю своей продукции. Такие данные приводит пресс-служба Камского автозавода. Отмечается также, что изменения на отечественном рынке коммерческого автомобильного транспорта вместе со сложной конъюнктурой на международном рынке и трансформацией отраслевого регулирования потребовали от руководства компании корректировки планов на ближайшие годы.По данным пресс-службы производителя, отныне стратегия КамАЗа обновлена с принятием во внимание всех действующих тенденций и прогнозов по развитию бизнес-среды. В то же время, компания продолжает работать над инновационными технологиями. В настоящий момент ведется работа над модернизацией производственных мощностей, беспилотными транспортными средствами, электрическими автобусами и грузовиками нового поколения К5.