Певица Жасмин о Галине Волчек: "Счастьем было иметь возможность пообщаться с этой мудрой и доброжелательной женщиной"

Певица Жасмин разместила фрагмент из фильма "Берегись автомобиля", в котором играла Галина Волчек. В комментарии к посту в социальной сети Instagram известная исполнительница написала: "Царство небесное... Один из любимых театров и его душа и легенда". Певица принесла свои соболезнования родным, близким и преданным поклонникам таланта Галины Борисовны Волчек. Также исполнительница сообщила, для нее счастьем было иметь возможность пообщаться при жизни с этой мудрой и доброжелательной женщиной.Подписчики написали, что скорбят вместе со своими звездами отечественного шоу-бизнеса. Также многие отметили, страна потеряла великую актрису театра и кино, а фильмы с участием Галины Волчек — бесценны. Пост Жасмин уже просмотрели почти 2 000 пользователей Сети.