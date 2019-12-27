Учёные из немецкого Института Планка: «Тренировка мозга способствует образованию нервных клеток»
Научные сотрудники Института нейрофизиологии и когнитивной психологии им. Макса Планка (Лейпциг, Германия) выяснили, что тренировка мозга способствует образованию у человека новых нервных клеток. Немецкие учёные намерены применить результаты своего исследования в лечении пациентов, подверженных неврологическим расстройствам.
В новой научной работе нейрофизиологи изучали, каким образом влияли на главный орган центральной нервной системы исследуемых два различных типа интерфейсов «мозг – компьютер». Добровольцев разделили на группы: задания для первой заключались в движениях руками или ногами (это активизировало определённые зоны мозга), для второй задачи подбирались с целью задействовать зрительную кору (испытуемые распознавали и выбирали демонстрировавшиеся на экране буквы). Участников эксперимента дважды исследовали посредством МРТ - до выполнения ими тестов и после.
Как показало исследование немецких учёных, в ходе выполнения «визуальных» заданий хорошие результаты наблюдались с самого начала, но при последующем обучении улучшения не происходило. В случае с задействованием двигательной системы мозга учёные обнаружили существенные изменения в областях, использовавшихся для обоих видов задач – и зрительных, и связанных с моторикой.
Специалисты сделали следующий вывод: благодаря интенсивным тренировкам улучшается пластичность головного мозга, то есть он начинает быстрее меняться в зависимости от задач, а также образовываются новые нервные клетки.
В новой научной работе нейрофизиологи изучали, каким образом влияли на главный орган центральной нервной системы исследуемых два различных типа интерфейсов «мозг – компьютер». Добровольцев разделили на группы: задания для первой заключались в движениях руками или ногами (это активизировало определённые зоны мозга), для второй задачи подбирались с целью задействовать зрительную кору (испытуемые распознавали и выбирали демонстрировавшиеся на экране буквы). Участников эксперимента дважды исследовали посредством МРТ - до выполнения ими тестов и после.
Как показало исследование немецких учёных, в ходе выполнения «визуальных» заданий хорошие результаты наблюдались с самого начала, но при последующем обучении улучшения не происходило. В случае с задействованием двигательной системы мозга учёные обнаружили существенные изменения в областях, использовавшихся для обоих видов задач – и зрительных, и связанных с моторикой.
Специалисты сделали следующий вывод: благодаря интенсивным тренировкам улучшается пластичность головного мозга, то есть он начинает быстрее меняться в зависимости от задач, а также образовываются новые нервные клетки.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:25