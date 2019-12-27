Volkswagen запатентовал названия для трех новых кроссоверов





Сообщается, что речь идет о названиях T-Sport, T-Go и T-Coupe. В линейке марки уже есть два компактных кроссовера, названия которых сформированы подобным образом. Речь идет об уже доступных на европейском рынке моделях T-Cross и T-Roc. Эксперты полагают, что название T-Go предназначено для переименования уже существующей модели Nivus, которую концерн поставляет на автомобильный рынок Бразилии. Дескать, такое сочетание будет более понятным для покупателей в Европе. А вот два остальных названия, вероятнее всего, предназначены для спортивной и купеобразной конфигурации данной модели.Кроме того, существует версия, согласной которой, все три названия предназначены для принципиально нового семейства кроссоверов. К примеру, такие имена могут достаться серийному воплощению представленного ранее копцепта Taigun, тем более эксперты ранее прочили этому автомобилю название T-Track, однако лишь в том случае, если он пойдет в серию.