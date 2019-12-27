Звезда "Дом-2" Никита Уманский зачастил в дом ССЛ: кто ему нравится
Ведущая скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Ольга Бузова догадалась, кто может, нравится Никите Уманскому. Он слишком часто стал ходить в дом, где живут участники проекта «Дом-2. Спаси свою любовь».
Никита Уманский не хочет покидать стены телестройки. Ко всему он ходит и упрашивает ребят, чтобы они не голосовали против него и дали ему шанс остаться на шоу. Молодой человек отмечает, совсем скоро он сможет показать всем, что такое настоящая любовь. По словам Никиты Уманского, ему бы не хотелось, естественно, уходить за ворота. Уманский желает построить отношения, а также постоянно принимает активное участие в жизни коллектива.
Однако Роман Капаклы отметил, что не знает, с каким там коллективом, общается Никита Уманский, так как он постоянно все свое время проводит в доме участников, у которых есть семье. Он подчеркнул, что в большей степени Никита почему-то находится рядом с его женой.
В итоге Ольга Бузова сказала, что, скорее всего, Никите Уманскому просто напросто, нравится Марина Африкантова.
Никита Уманский не хочет покидать стены телестройки. Ко всему он ходит и упрашивает ребят, чтобы они не голосовали против него и дали ему шанс остаться на шоу. Молодой человек отмечает, совсем скоро он сможет показать всем, что такое настоящая любовь. По словам Никиты Уманского, ему бы не хотелось, естественно, уходить за ворота. Уманский желает построить отношения, а также постоянно принимает активное участие в жизни коллектива.
Однако Роман Капаклы отметил, что не знает, с каким там коллективом, общается Никита Уманский, так как он постоянно все свое время проводит в доме участников, у которых есть семье. Он подчеркнул, что в большей степени Никита почему-то находится рядом с его женой.
В итоге Ольга Бузова сказала, что, скорее всего, Никите Уманскому просто напросто, нравится Марина Африкантова.