Звезда проекта "Дом-2" Алиана Устиненко проводила брата в армию

«Ну вот и настал момент, когда брат ушёл в армию. Честно, не хотела, но потом подумала, что так будет даже лучше. Сами понимаете, можно было бы и не идти. Но брат сам захотел. А значит, это его выбор. Служить будет в национальной гвардии в Калаче-на-Дону. Будем ждать его! Я, конечно, очень переживаю. Много разных страстей слышала про армию. Дедовщина, опасные моменты, горячие точки, алкоголь или наркотики. Я ещё такая впечатлительная, ещё сверху себя 300 раз накручу. Ещё и на Новый год ушёл, будем без него отмечать», - написала экс-участница проекта "Дом-2".

Экс-участница проекта "Дом-2" Алиана Устиненко рассказала, что проводила младшего брата, но очень беспокоится теперь за него. Она отметила, Гегама Асратяна забрали на службу в национальную гвардию прямо перед Новым годом, это заставило старшую сестру переживать. Она наслышана о плохих моментах, происходящих на службе, а будучи очень впечатлительной, не сможет не думать и не пволноваться за родственника. Тем не менее, парень намерен отдать долг родине, несмотря ни на что.Алиана Устиненко добавила, теперь брат редко сможет выходить на связь, ведь гаджетами пользоваться в армии нельзя, только кнопочным телефоном. Сестра горда за парня, ведь он сильный, смелый и красивый. Экс-участница отметила, избраннице ее брата очень повезет, а женить она его планирует по возвращении со службы.