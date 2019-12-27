"Она - девочка, ей нужна была помощь": Иван Охлобыстин поддержал Ксению Собчак после позорных эфиров

"Дрянной, блин! У него порнуха и безобразие. Но это мой вкус. Я деревенщина. Ну, как-то это не совсем академический театр, я не поведу на такой спектакль детей", - рассказал Иван Охлобыстин.

"Можно выпендриться, стать очень известным режиссёром, причём быстро. Я имел общение не так давно с представительницей крупной редакции. И она, милая дама, не очень осведомленная в политике и вообще в высоких технологиях и социальных сетях, говорит мне: "Вот сколько у вас подписчиков?" Я отвечаю: "250 тысяч". Она: "Мы должны приложить все усилия… - у неё тут появился командный такой тон, - за месяц дойти до миллиона". Я говорю: "Зачем на месяц? Мы за три дня можем это сделать, в принципе, демонстрацией непристойностей. Набрать-то популярность легко - это хайп. Если надо, то вообще без проблем", - отметил актер.





Иван Охлобыстин отметил, он верующий человек и где-то в душе боготворит женщин, ведь они получили возможность рождения детей и дара жизни. Никто не говорит - "отец-чернозем", но все говорят - "родина-мать", отметил артист. Он также рассказал, что не обижается на Ксению Собчак, хотя понимает, в своих эфирах она ставила его в неловкое положение. Если нужно будет, Охлобыстин согласен снова и снова приходить на подобные программы, ведь телеведущая - девочка, ей нужна помощь.Также Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к венчанию Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Он не видел самой церемонии и не пошел бы на нее, но не осуждает знаменитость, ведь никто не знает, что происходило в семье, у нее внутри. То, что Собчак и Виторган расстались, грустно, добавил артист, ведь у них ребенок растет, но лезть в чужую душу нельзя. Не нравится актеру выбор мужчины известной теледивы, он назвал Константина Богомолова "дрянным режиссеришкой".Логику создания таких произведений актер понимает, но не является приверженцем подобных методов.