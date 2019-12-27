"Она - девочка, ей нужна была помощь": Иван Охлобыстин поддержал Ксению Собчак после позорных эфиров
Известный российский актер Иван Охлобыстин в интервью журналистам "Царьград" рассказал о своем отношении к Ксении Собчак и отметил, что не обижается на нее за позорные для него эфиры. Более того, артист приходил бы на такие эфиры снова и снова, просто потому что она - девочка, и ей нужна была помощь.
Иван Охлобыстин отметил, он верующий человек и где-то в душе боготворит женщин, ведь они получили возможность рождения детей и дара жизни. Никто не говорит - "отец-чернозем", но все говорят - "родина-мать", отметил артист. Он также рассказал, что не обижается на Ксению Собчак, хотя понимает, в своих эфирах она ставила его в неловкое положение. Если нужно будет, Охлобыстин согласен снова и снова приходить на подобные программы, ведь телеведущая - девочка, ей нужна помощь.
Также Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к венчанию Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Он не видел самой церемонии и не пошел бы на нее, но не осуждает знаменитость, ведь никто не знает, что происходило в семье, у нее внутри. То, что Собчак и Виторган расстались, грустно, добавил артист, ведь у них ребенок растет, но лезть в чужую душу нельзя. Не нравится актеру выбор мужчины известной теледивы, он назвал Константина Богомолова "дрянным режиссеришкой".
Логику создания таких произведений актер понимает, но не является приверженцем подобных методов.
Иван Охлобыстин отметил, он верующий человек и где-то в душе боготворит женщин, ведь они получили возможность рождения детей и дара жизни. Никто не говорит - "отец-чернозем", но все говорят - "родина-мать", отметил артист. Он также рассказал, что не обижается на Ксению Собчак, хотя понимает, в своих эфирах она ставила его в неловкое положение. Если нужно будет, Охлобыстин согласен снова и снова приходить на подобные программы, ведь телеведущая - девочка, ей нужна помощь.
Также Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к венчанию Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Он не видел самой церемонии и не пошел бы на нее, но не осуждает знаменитость, ведь никто не знает, что происходило в семье, у нее внутри. То, что Собчак и Виторган расстались, грустно, добавил артист, ведь у них ребенок растет, но лезть в чужую душу нельзя. Не нравится актеру выбор мужчины известной теледивы, он назвал Константина Богомолова "дрянным режиссеришкой".
"Дрянной, блин! У него порнуха и безобразие. Но это мой вкус. Я деревенщина. Ну, как-то это не совсем академический театр, я не поведу на такой спектакль детей", - рассказал Иван Охлобыстин.
Логику создания таких произведений актер понимает, но не является приверженцем подобных методов.
"Можно выпендриться, стать очень известным режиссёром, причём быстро. Я имел общение не так давно с представительницей крупной редакции. И она, милая дама, не очень осведомленная в политике и вообще в высоких технологиях и социальных сетях, говорит мне: "Вот сколько у вас подписчиков?" Я отвечаю: "250 тысяч". Она: "Мы должны приложить все усилия… - у неё тут появился командный такой тон, - за месяц дойти до миллиона". Я говорю: "Зачем на месяц? Мы за три дня можем это сделать, в принципе, демонстрацией непристойностей. Набрать-то популярность легко - это хайп. Если надо, то вообще без проблем", - отметил актер.