Использование Facebook Messenger теперь требует наличия аккаунта в соцсети





О том, что теперь зарегистрироваться в приложении Facebook Messenger только по телефонному номеру больше нельзя, сообщили пользователи популярного портала Reddit, которые одними из первых столкнулись с такой проблемой. Кроме всего прочего, отмечается, что уже зарегистрированные пользователи данного мессенджера, у которых до сих пор нет аккаунта в Facebook, также лишились возможности использовать его.Судя по всему, данное нововведение еще широко не распространено, однако в скором времени компания распространит его на все регионы. Подтверждение этого предположения содержится в справочном центре социальной сети. С некоторых пор ответ на стандартный вопрос о возможности регистрироваться в Facebook Messenger без наличия учетной записи в соцсети стал отрицательным. В связи с этим нововведением некоторые СМИ уже обвинили компанию в принудительном сборе персональных данных пользователей в пользу спецслужб США.