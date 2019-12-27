Андрей Малахов указал на женские туфли: "Знакомьтесь, моя соведущая на "Новогоднем Голубом Огоньке"

Андрей Малахов разместил фотографию, сделанную на съемках "Голубого Огонька". На кадре телеведущий стоит в сером костюм и указывает на черные женские туфли на высоком каблуке. На заднем плане видно столы, за которыми сидят приглашенные гости. В комментарии к публикации в Instagram знаменитость написал: "Знакомьтесь, моя соведущая на Новогоднем Голубом Огоньке". Также телеведущий заинтриговал, отметив, что на телепрограмме ему придется раздеться, и для этого он каждый день посещает солярий.Подписчики оценили чувство юмора знаменитости. Также некоторые попытались угадать, кто же стал соведущей Андрея Малахова на шоу "Голубой Огонек". Одни предположили, что это Алла Пугачева, а другие решили, ею может стать певица Валерия или Полина Гагарина. Шуточный пост ведущего "Привет Андрей" уже набрал почти 15 000 лайков.