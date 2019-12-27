Диетолог Винченцо Лигуори сообщил, как уберечь здоровье и вес в период рождественских праздников





Важнейший совет эксперта - воздерживаться от сахаросодержащей провизии между основными приемами еды, диетолог считает это обязательным условием. Немаловажно остерегаться продолжительных постов, потому что они многим людям вредны для здоровья. Угроза состоит в том, что позже, после ограничений в еде, при полном употреблении всех продуктов увеличивается возможность переедания.Превосходным решением считаются сухофрукты и орешки, однако потреблять их необходимо в меру - максимально две горсти в сутки. Подобные продукты питания помогут насытить тело нужными витаминами и микроэлементами, что весьма важно в рождественские праздничные дни. Что относится к ужинам, обедам и завтракам, то пищу лучше всего употреблять не торопясь, чтобы не упустить насыщенность, наступающую через 20 минут после начала трапезы.В отдельности специалист-диетолог заговорил об углеводах, которые неминуемо будут находиться на праздничных столах. Желательно для лучшего самочувствия уменьшить их потребление.