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"Я делаю все, чтобы ей помочь": Гоген Солнцев не собирается разводиться с Екатериной Терешкович

Несколько месяцев пожилая супруга шоумена и одного из самых ярких участников проекта "Дом-2" Гогена Солнцева Екатерина Терешкович не выходила на связь, и все поклонники стали переживать за пару, думая, что они расстались. Тем не менее, недавно женщина появилась в программе "Прямой эфир" Андрея Малахова, где попыталась помириться с мужем. Как отметил позже сам Гоген Солнцев, разводиться он не намерен, так как пытается изо всех сил помочь избраннице.
"Я делаю все, чтобы ей помочь": Гоген Солнцев не собирается разводиться с Екатериной Терешкович

После нескольких месяцев Екатерина Терешкович прервала молчание и в программе "Прямой эфир" рассказала, все эти недели она проходила принудительное лечение от алкоголизма, а в клинику ее якобы отправил именно шоумен Гоген Солнцев. Экс-участник проекта "Дом-2" не стал отрицать, что пошел на этот шаг, но только потому, что другого выхода он не видел. Жена, по словам Солнцева, стала сильно пить, водить домой непонятных людей, дралась с ним и оскорбляла. Более того, в студии шоумен готов был снять штаны и показать синяки, оставленные после их последней встречи. На данный момент Гоген Солнцев живет отдельно от супруги, хотя общаться с ней продолжает.

После эфира журналисты связались с экс-участником проекта "Дом-2", Гоген Солнцев пообщался с ними и рассказал, разводиться с избранницей он не намерен. Развод, по мнению звезды, это самый легкий путь, но по нему нельзя идти, если люди любят друг друга.
«Когда любишь человека, ты ему хочешь помочь. А развестись – значит бросить. Я действительно очень люблю Катю. Я делаю все, чтобы ей помочь», - рассказал Гоген Солнцев.


В эфире программы "Прямой эфир" Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович так и не смогли найти общий язык, шоумен отметил, что боится женщину, а как с ней помириться, если она бросила лечение, не пройдя курс до конца, не знает.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:10

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