Mash сообщил о судебном иске Пенсионного фонда к Николаю Расторгуеву

«Кто-то время от времени вбрасывает про меня фейки. Это чистейшей воды бред», – возмутился Николай Расторгуев, выразив сожаление в связи с тем, что общественность так быстро верит непроверенной информации, а средства массовой информации подхватывают её и распространяют.







Источник уточняет: лидер вокального коллектива «Любэ» получил от ПФР иск за то, что он не рассчитался за собственный фонд, в своё время открытый на имя артиста. ФНР – Фонд Николая Расторгуева – занимается организацией благотворительных концертов и содействует развитию современного искусства. 20-тысячный штраф от Пенсионного фонда страны исполнитель будто бы не выплатил, поэтому госучреждение обратилось в арбитражный суд с соответствующим иском.Данную информацию согласился прокомментировать и сам звёздный «ответчик». В беседе с журналистами издания «Вечерняя Москва» Николай Расторгуев заявил, он впервые слышит о своих «долгах» и «проблемах с налогами». Музыкант уверил: его фонд продолжает поддерживать радио, телевидение, киноиндустрию и мультипликацию, а ему самому никаких штрафов в минувшем году не поступало.К слову, на официальном веб-ресурсе Арбитражного суда российской столицы в картотеке дел действительно не имеется информации о судебном процессе, в котором фигурирует лидер «Любэ» или ФНР.