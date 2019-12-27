В Германии готовят испытания «генных ножниц» для избавления от ВИЧ
Исследователи из Германии готовятся к испытаниям так называемых «генных ножниц» Brec1. Основная цель этой научной работы состоит в избавлении от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Сообщается, что Brec1 представлен в виде генетически модифицированного фермента, способного с высокой эффективностью, безопасностью и точностью удалять интегрированные вирусы. Первые успешные лабораторные опыты новой ВИЧ-терапии позволлили перенести механизм на новый уровень тестов – клинические испытания на людях. Сейчас в данном исследовании принимают участие восемь пациентов с ВИЧ. В основе новой технологии лежит процесс подготовки генов, получивших названием «векторы». С их помощью генетические ножницы могут быть введены в наследственный код клеток пациентов.
Такое включение, утверждают авторы этого изобретения, осуществляется в рамках терапии с использованием стволовых клеток. Разработка метода велась совместными усилиями ученых из нескольких крупных институтов страны, а на ее проведение государство ранее выделило 8,78 миллионов евро бюджетных средств. При этом ученые все равно не могут точно сказать, позволит ли новый метод полностью избавить пациентов от вируса иммунодефицита.
Сообщается, что Brec1 представлен в виде генетически модифицированного фермента, способного с высокой эффективностью, безопасностью и точностью удалять интегрированные вирусы. Первые успешные лабораторные опыты новой ВИЧ-терапии позволлили перенести механизм на новый уровень тестов – клинические испытания на людях. Сейчас в данном исследовании принимают участие восемь пациентов с ВИЧ. В основе новой технологии лежит процесс подготовки генов, получивших названием «векторы». С их помощью генетические ножницы могут быть введены в наследственный код клеток пациентов.
Такое включение, утверждают авторы этого изобретения, осуществляется в рамках терапии с использованием стволовых клеток. Разработка метода велась совместными усилиями ученых из нескольких крупных институтов страны, а на ее проведение государство ранее выделило 8,78 миллионов евро бюджетных средств. При этом ученые все равно не могут точно сказать, позволит ли новый метод полностью избавить пациентов от вируса иммунодефицита.