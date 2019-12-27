В Германии готовят испытания «генных ножниц» для избавления от ВИЧ





Сообщается, что Brec1 представлен в виде генетически модифицированного фермента, способного с высокой эффективностью, безопасностью и точностью удалять интегрированные вирусы. Первые успешные лабораторные опыты новой ВИЧ-терапии позволлили перенести механизм на новый уровень тестов – клинические испытания на людях. Сейчас в данном исследовании принимают участие восемь пациентов с ВИЧ. В основе новой технологии лежит процесс подготовки генов, получивших названием «векторы». С их помощью генетические ножницы могут быть введены в наследственный код клеток пациентов.Такое включение, утверждают авторы этого изобретения, осуществляется в рамках терапии с использованием стволовых клеток. Разработка метода велась совместными усилиями ученых из нескольких крупных институтов страны, а на ее проведение государство ранее выделило 8,78 миллионов евро бюджетных средств. При этом ученые все равно не могут точно сказать, позволит ли новый метод полностью избавить пациентов от вируса иммунодефицита.