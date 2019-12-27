Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Колисниченко получила в подарок от мужа машину за 3 миллиона рублей

Экс-участница проекта "Дом-2" Екатерина Количниченко тщательно скрывает своего мужа, закрывая его лицо на снимках стикерами. Она объясняет это тем, что мужчина не любит публичности. Тем не менее, звезда постоянно признается избраннику в любви, а недавно показала фото своего маленького сына Саввы. Молодые родители долго не могли решить, какое именно имя подходит малышу, а затем брюнетка рассекретила его.Сегодня на своей странице в Instagram Екатерина Колисниченко показала снимок дорогого подарка. Возлюбленный сделал звезде проекта "Дом-2" сюрприз и преподнес премиальный автомобиль белого цвета стоимостью около 3 миллионов рублей. На снимке, опубликованном брюнеткой, она стоит на фоне подарка, авто перевязали красной лентой с бантом на крыше.