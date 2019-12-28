Рассел Кроу начинает новую жизнь с возлюбленной в совместно приобретенном доме





Пара совместно приобрела жилой участок земли размером в 6 гектар в Оригоне. На местности уже имеется огромный бассейн, винной погреб и небольшой склад. Актер и его возлюбленная намереваются израсходовать более 2 млн долларов на обновления участка.В настоящий период звезды живут в Австралии, но не вместе. Особняк Ирвин находится на территории огромного заповедника, а где проживает режиссер, журналистам не известно, так как его коттедж значительно пострадал от недавних пожаров, которые воспылали на континенте. Следовательно, переселение Кроу и его избранницы в Америку станет серьезным шагом для их будущей семейной жизни.Напомним, в прошлом году звезды сообщили о своих чувствах в прямом эфире американского телешоу. Ирвин первая созналась, что без ума от кинозвезды, а также восторгается его актерским мастерством. На подобные мягкие признания Кроу ответил взаимностью, рассказав, что обожает писательницу и хорошо относится к ее детям, которых тоже полюбил.