«Ну, было»: Ольга Орлова призналась в измене своему любимому





Недавно телеведущая, звезда проекта "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова дала большое интервью в YouTube-шоу "Алена, блин". Знаменитость рассказала о семейной жизни, ценностях и об измене. Оказалось, артистка изменяла своему любимому мужчине, хотя признаться в этом ей, видимо, было трудно.Когда в студии прозвучал вопрос об измене второй половинке, Ольга Орлова многозначительно промолчала, а затем коротко ответила: "Ну, было". Она призналась, об измене мужчина тогда так и не узнал, певице не пришлось оправдываться, а до этого момента никто и вовсе не знал о произошедшем.Тем не менее, отметила Ольга Орлова, окажись она на месте своего возлюбленного, смогла бы простить его измену, хотя все зависело бы от обстоятельств и от того, как избранник попросил бы прощения, раскаялся он или нет.