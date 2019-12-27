Роза Сябитова посоветовала незамужним женщинам не сидеть дома 31 декабря

Роза Сябитова регулярно раздает советы женщинам и учит их, как найти достойного мужчину. Сегодня знаменитость разместила снимок, на котором она сфотографирована в белом свитере с брошью в виде петуха. Фотография сделана на фоне наряженной новогодней елки. В комментарии к посту на странице в Instagram Роза Сябитова написала, что если незамужние женщины хотят на следующий год выйти замуж, то им необходимо не сидеть дома 31 декабря. Она отметила, что в этот день лучше быть в местах, где скапливается большое количество людей, поскольку именно там будет повышена "концентрация потенциальных женихов".Роза Сябитова отметила, когда люди в хорошем настроении, то они намного охотнее знакомятся, и именно поэтому шансы встретить вторую половинку в новогоднюю ночь очень велики. В конце она поинтересовалась у фанатов, где они планируют провести Новый год. Подписчики поздравили телеведущую с наступающими праздниками и пожелали ей счастья и любви.